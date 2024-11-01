الرياض تحتضن "مؤتمر النقد السينمائي الدولي" في نوفمبر الجاري

أعلنت هيئةُ الأفلام عن إقامة مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل تحت عنوان "الصوت في السينما"، يركّز على إثراء مجال النقد السينمائي وطنيًّا ودوليًّا عبر استعراض نطاق واسع من مفاهيمه وتطبيقاته.
ويشهد المؤتمرُ حضورًا لعدد من المتخصصين والمهتمين بمجال النقد السينمائي وثقافة الفيلم؛ لتبادل الخبرات، وتعزيز المشاركات الوطنية والإقليمية والدولية في إثراء النقد السينمائي، بصفته محورًا أساسيًّا في صناعة السينما.
ويركّز المؤتمر الذي يُقام في نسخته الثانية على مجموعة متنوعة من المحاور الإبداعية؛ حيث يقدم جلسات حوارية تتناول قضايا نقدية في عمق مفهوم الصوت في السينما وتأثيره على تجربة المشاهد، إضافةً لعروض تقديمية تتناول رؤى نقدية حديثة ومقاربات مبتكرة للنقد السينمائي، كما يضم ورش عمل تفاعلية لتوسيع المنظور إلى مجال الصوت في السينما وتطوير مهارات نقده وتحليله، إلى جانب عروض سينمائية مختارة تتبعها مناقشات في "ركن النقاد".
ويتضمّن المؤتمرُ أمسيات موسيقية، إضافةً إلى معرض فني يقدّم أعمالًا متعددة الوسائط، وركنًا مخصَّصًا للطفل والعائلة يحتوي على برنامج ثقافي تعليمي يهدف إلى تعريف الأجيال الناشئة بجوانب النقد السينمائي، وعناصر الصوت في الأفلام؛ ممّا يسهم في تعزيز ثقافة الفيلم بطريقة تفاعلية وتعليمية.
يذكر أن هيئة الأفلام قد اختتمت مؤخرًا سلسلة ملتقيات النقد السينمائي لهذا العام، التي نظمتها في حائل في 27 سبتمبر الماضي، وفي الأحساء في 25 أكتوبر الجاري؛ تمهيدًا لإطلاق المؤتمر الدولي في الرياض خلال شهر نوفمبر. ويأتي المؤتمر وملتقياته ضمن جهود الهيئة لدعم وتعزيز الحراك السينمائي في المملكة والمنطقة، وصناعة منصات تجمع المبدعين والرواد بالهواة والمهتمين، وتطوير الثقافة السينمائية في المنطقة.