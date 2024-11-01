الرياض تحتضن "مؤتمر النقد السينمائي الدولي" في نوفمبر الجاري

يذكر أن هيئة الأفلام قد اختتمت مؤخرًا سلسلة ملتقيات النقد السينمائي لهذا العام، التي نظمتها في حائل في 27 سبتمبر الماضي، وفي الأحساء في 25 أكتوبر الجاري؛ تمهيدًا لإطلاق المؤتمر الدولي في الرياض خلال شهر نوفمبر. ويأتي المؤتمر وملتقياته ضمن جهود الهيئة لدعم وتعزيز الحراك السينمائي في المملكة والمنطقة، وصناعة منصات تجمع المبدعين والرواد بالهواة والمهتمين، وتطوير الثقافة السينمائية في المنطقة.