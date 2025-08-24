الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية يفتتح اليوم كلية د. سليمان الحبيب للمعرفة

قام الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الأستاذ فيصل النصار، بافتتاح كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة، صباح اليوم تزامناً مع بداية العام الدراسي، وحضر حفل الافتتاح عدداً من قيادات المجموعة، بالإضافة إلى طالبات الدفعة الأولى اللاتي تم قبولهن في العام الجامعي ‎١٤٤٧هـ. بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة كلمة، قال أنه سعيد بالمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، الذي نحتفل فيه بافتتاح الكلية، واستقبال الطالبات، لنبدأ رحلة جديدة ستشكل الطالبات نواتها الأولى ليكنّ قدوة للأجيال القادمة، بعزيمتهن وشغفهن.