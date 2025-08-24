الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية يفتتح اليوم كلية د. سليمان الحبيب للمعرفة
قام الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، الأستاذ فيصل النصار، بافتتاح كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة، صباح اليوم تزامناً مع بداية العام الدراسي، وحضر حفل الافتتاح عدداً من قيادات المجموعة، بالإضافة إلى طالبات الدفعة الأولى اللاتي تم قبولهن في العام الجامعي ١٤٤٧هـ. بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة كلمة، قال أنه سعيد بالمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، الذي نحتفل فيه بافتتاح الكلية، واستقبال الطالبات، لنبدأ رحلة جديدة ستشكل الطالبات نواتها الأولى ليكنّ قدوة للأجيال القادمة، بعزيمتهن وشغفهن.
وتابع قائلاً أن رسالة المجموعة تتجاوز حدود بناء المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية، إلى الاستثمار في المواهب وتنمية قدرات الكوادر البشرية لخدمة وطننا الغالي.
وأكد أن الكلية تعد إضافة مميزة للمشهد التعليمي الصحي بالمملكة، وتقدم نموذجاً يتيح الربط بين المعرفة النظرية والممارسة العملية، وهي تتيح للطالبات فرصة كبيرة لتحقيق طموحاتهن، وفي ذات الوقت هنّ أمام مسؤولية عظيمة تتمثل في خدمة المرضى، التي تعد من أسمى المهن، مؤكداً أن دور التمريض في هذه الخدمة يشكل نحو "70%" من تجربة المريض.
من جانبه هنأ د. أيمن الخضراء الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية بالمجموعة، الطالبات في بداية كلمته بالتحاقهن بالكلية، مؤكداً أنها تحظى ببنية أكاديمية متكاملة، وبيئة تعليمية مبتكرة، بمعايير ومواصفات دولية، توظف فيها أحدث التقنيات، مع اتباع نهج تعليمي مبني على الممارسات والأدلة والبراهين، وتطبيق الأبحاث المتقدمة في مختلف جوانب الممارسة الإكلينيكية، وأضاف مخاطباً الطالبات، إن اختياركن لتخصص التمريض يعد التزاماً إنسانياً يتطلب المثابرة والاجتهاد في مرحلة الدراسة، والالتزام بالتميز والتعاون والنزاهة والمسؤولية، وغيرها من قيم مهنة التمريض.
ورحب د. منير المطيري عميد الكلية في مستهل كلمته، بالأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي، وقيادات ومنسوبي المجموعة، كذلك الحضور والطالبات، موضحاً أن كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة تمثل امتدادًا لما رسّخته المجموعة من دور حيوي في دعم قطاع الرعاية الصحية، لتكون شريكاً فاعلاً في تأهيل كوادر وطنية تساهم في تغطية الاحتياج في مجال التمريض، وترتقي بالخدمات الصحية بما يتماشى مع تطلعات المجتمع والقيادة الرشيدة.
وأضاف أن رؤية المجموعة هي أن تكون الكلية صرحاً عالمياً رائداً في تعليم التمريض، والممارسات الإكلينيكية، والبحث العلمي، والشراكات المجتمعية، ورافداً وطنياً مهماً في اقتصاد المعرفة، يدعم سوق العمل برأس مال بشري يمتلك المعارف والمهارات والقيم اللازمة لدفع عجلة التنمية الوطنية.
وكشف د. المطيري عن اتفاقيات سيتم توقيعها في أكتوبر المقبل، مع جامعات رائدة عالمياً في مجال التمريض، وذلك في إطار الحرص على استقاء أفضل الممارسات الأكاديمية العالمية.
بعد ذلك قام الرئيس التنفيذي وضيوف الحفل بزيارة إلى مباني الكلية، وطاف على مرافقها وأقسامها، كما اطلع على التجهيزات المتطورة في قاعات الدراسة والمعامل المزودة بأحدث أجهزة المحاكاة السريرية وغيرها من أقسام الكلية.