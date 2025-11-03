مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ سيدة تعرضت لانفجار حملين في قناتي فالوب بعملية منظار

واستطرد د. هناء قائلة أن المراجعة خضعت لحزمة من الفحوصات الطبية، وقد أظهرت نتائج فحص الموجات الصوتية، وجود حمل منفجر في قناة الفالوب، بالإضافة إلى نزيف داخلي، مضيفة أن الفريق الطبي سارع بنقل المراجعة إلى غرفة العمليات، واخضاعها إلى تدخل طبي باستخدام تقنية المنظار، حيث تبين أثناء التنظير أن هناك حمل آخر منفجر في قناة الفالوب الآخر، وتمكن الفريق الطبي من إيقاف النزيف وإزالة الأنابيب مع أنسجة الحمل، وكذلك تنظيف الحوض من الدم عن طريق المنظار، دون الحاجة إلى فتح البطن، مشيرة إلى العملية تكللت بالنجاح التام، ونقلت المراجعة إلى جناح التنويم وغادرت المستشفى في اليوم التالي بصحة جيدة.