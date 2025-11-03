مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ سيدة تعرضت لانفجار حملين في قناتي فالوب بعملية منظار

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية معقدة، لمراجعة تبلغ من العمر "34" عاماً، وتعاني من انفجار حملين في الشهر الأول بقناتي فالوب، وهي حالة نادرة"تحدث بنسبة 1 من كل 200,000 حالة" ذكرت ذلك د. هناء علي استشارية النساء والولادة، والتجميل النسائي رئيسة الفريق الطبي المعالج.
والتي قالت أن السيدة حضرت إلى طوارئ المستشفى، وهي تعاني من ألم بالبطن ونزيف مهبلي، وكذلك انخفاض في ضغط الدم، والشعور بالدوخة والدوار، وقالت أنها في الشهر الأول من الحمل حدث عن طريق عملية أطفال أنابيب، أجرتها خارج المملكة، وتم فيها إرجاع "2" من الأجنة.
واستطرد د. هناء قائلة أن المراجعة خضعت لحزمة من الفحوصات الطبية، وقد أظهرت نتائج فحص الموجات الصوتية، وجود حمل منفجر في قناة الفالوب، بالإضافة إلى نزيف داخلي، مضيفة أن الفريق الطبي سارع بنقل المراجعة إلى غرفة العمليات، واخضاعها إلى تدخل طبي باستخدام تقنية المنظار، حيث تبين أثناء التنظير أن هناك حمل آخر منفجر في قناة الفالوب الآخر، وتمكن الفريق الطبي من إيقاف النزيف وإزالة الأنابيب مع أنسجة الحمل، وكذلك تنظيف الحوض من الدم عن طريق المنظار، دون الحاجة إلى فتح البطن، مشيرة إلى العملية تكللت بالنجاح التام، ونقلت المراجعة إلى جناح التنويم وغادرت المستشفى في اليوم التالي بصحة جيدة.
وأوضحت د. هناء أن انفجار الحمل في قناة فالوب، تعد حالة طبية طارئة ومهددة للحياة، وتحدث عندما تنمو البويضة المخصبة خارج الرحم، وغالباً في قناة فالوب، مما يؤدي إلى تمزق القناة، الذي يترتب عليه نزيف مهدد للحياة إذا لم يُعالج، وأضافت" ولتجنب النزيف الحاد نلفت انتباه السيدات الحوامل إلى أن العلامات التحذيرية الأولى للحمل خارج الرحم غالبًا ما تتمثل في النزيف المهبلي الخفيف وألم الحوض، وإذا ظهرت على احداهن هذه الأعراض عليها الاسراع بمقابلة الطبيب".
الجدير بالذكر أن قسم النساء الولادة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات وفق أعلى المعايير، على يد كفاءات طبية تتميز بالتأهيل الرفيع والخبرة النوعية.