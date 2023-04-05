أجرته جامعة جدة.. بحث علمي يتوصل لاستخدام تركيبات النانو من المسك في مستحضرات التجميل

وأشارت إلى أن المسك يحتوي على بعض المواد الفعالة التي لها قدرة تثبيطية لنمو مدى واسع من الأحياء الدقيقة الممرضة كالفطريات الممرضة لكل من الإنسان والحيوان والبنات، إضافة إلى الخمائر، وهو من الإضافات العلمية الجديدة التي تنطلق منها أبحاثٌ تزيد في ميزان تلك الكنوز العلمية من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ حيث يعد المسك مصدرًا طبيعيًّا؛ وعليه، فإن استخدامه كمضاد حيوي تنخفض فيه الآثار الجانبية مقارنة بالعقاقير الطبية، خاصة أنه قد سبق استخدامه من قِبل الإنسان كما يتضح ذلك من الهدي النبوي.