وفق التعديلات الجديدة.. تأمين المركبة يشمل العامل الذي يعمل لدى المؤمن بشرط

وكشف المشروع الجديد لتعديلات التأمين على المركبات، الذي طرحه البنك المركزي شمول تأمين مركبة العامل الذي يعمل لدى المؤمن، بشرط أن يكون هناك عقد للسائق الذي يكون تحت كفالته، ويشمل أيضاً السائق ذا صلة القرابة بالمؤمن له، وهم (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت).