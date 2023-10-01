وفق التعديلات الجديدة.. تأمين المركبة يشمل العامل الذي يعمل لدى المؤمن بشرط

وكشف المشروع الجديد لتعديلات التأمين على المركبات، الذي طرحه البنك المركزي شمول تأمين مركبة العامل الذي يعمل لدى المؤمن، بشرط أن يكون هناك عقد للسائق الذي يكون تحت كفالته، ويشمل أيضاً السائق ذا صلة القرابة بالمؤمن له، وهم (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت).
ودعا البنك المركزي أصحاب المصلحة إلى تقديم مرئياتهم عبر منصة "استطلاع".
يشار إلى أن رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة إلكترونياً مرة كل 15 يوماً دخل اليوم حيز التنفيذ، وسيُطبق الرصد الآلي لمخالفة التأمين، المنصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره، في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، كما تمّت أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بمخالفة أخرى.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد حدّدت (الأحد) الأول من أكتوبر، موعداً لرصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبات، مشيرة إلى أن قيمة المخالفة تتراوح بين 100 - 150 ريالاً.
ونبّهت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم في أثناء الحوادث المرورية.