مكة.. دوريات الأمن تطيح بمواطن لتسويقه وبيعه سندات أضاحٍ غير صحيحة

وحذَّر الأمن العام من الاستجابة للإعلانات عبر مؤسسات ومكاتب غير نظامية وشبكات التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وحملات الحج الوهمية، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وبيع أساور الحجاج، وتأمين وسائل النقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال.. داعيًا للإبلاغ عنها بالاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية.