"مسار مكة".. وجهة حضارية ذات رؤية تنموية واستثمارية ومَعلم عصري متعدّد اﻹمكانات

وتمتد وجهة "مسار" على المدخل الغربي من العاصمة المقدّسة ومن حدود الطريق الدائري الثالث غرباً وتتخطى الطريق الدائري الأول عند الحد الغربي من ساحات الحرم المكي الشريف، ويوجد بها مسار للمشاة بطول 3.65كم، وعرض يصل إلى 320 م، بمساحة إجمالية للوجهة تصل إلى أكثر من 1.2 مليون متر، وبحكم أهمية موقعها تبنت وجهة مسار مفهوم صناعة الوجهات الحديثة، حيث تسعى لتطبيق أحدث إستراتيجيات صناعة الوجهات النموذجية مراعية المنظومة الحضرية والاقتصادية من خلال توظيف التخطيط والتصميم الحضري وتوفير خدمات راعت فيها ثقافة وأصالة مكة المكرّمة؛ لتصبح مسار وجهة متكاملة وبوابة رئيسة إلى الحرم الشريف.