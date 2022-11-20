وزير "الشؤون الإسلامية" يحصل على درع الشخصية المؤثرة في نبذ الكراهية ونشر التسامح لعام 2022

وفور تبلغه بقرار منحه درع الشخصية الإسلامية المؤثرة لعام 2022، قام بإهداء الدرع إلى خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وتجدر الإشارة إلى أن الوزير هو الشخصية الإسلامية العالمية الأولى، التي تمنح هذا الدرع على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الـ35 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، برعاية ومشاركة المملكة، رائدة العمل الإسلامي وحاملة لواء الوسطية والاعتدال والتسامح.