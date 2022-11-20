وزير "الشؤون الإسلامية" يحصل على درع الشخصية المؤثرة في نبذ الكراهية ونشر التسامح لعام 2022

قررت الهيئة الدائمة بمركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، منح الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، درع الشخصية المؤثرة في مواجهة الكراهية ونشر التسامح لعام 2022، نظير جهوده الكبيرة وإسهاماته الفاعلة في نشر قيم التسامح ونبذ الكراهية وترسيخ قيم الإسلام الوسطي، وتقديراً وعرفاناً بدوره البارز في التصدي للغُلاة والمتطرفين، عبر مسيرة دعوية حافلة بالعطاء مستمرة منذ 35 عاماً.
وفور تبلغه بقرار منحه درع الشخصية الإسلامية المؤثرة لعام 2022، قام بإهداء الدرع إلى خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وتجدر الإشارة إلى أن الوزير هو الشخصية الإسلامية العالمية الأولى، التي تمنح هذا الدرع على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الـ35 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، برعاية ومشاركة المملكة، رائدة العمل الإسلامي وحاملة لواء الوسطية والاعتدال والتسامح.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي مساء اليوم الأحد حيث تسلم الدرع نيابة عن الوزير وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي.