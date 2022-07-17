"الأشرفي": قمة جدة أكدت للعالم دور المملكة في تعزيز الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب

وفي هذا الإطار نوه "الأشرفي" بمضامين البيانات الصادرة عن القمم الثلاث التي عقدت في مدينة جدة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي رأس وفد المملكة في القمة التاريخية السعودية الأمريكية المنعقدة في جدة يوم الجمعة 15 يوليو 2022 بحضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن الذي رأس وفد بلاده في هذه القمة التي حققت نجاحاً كبيراً.