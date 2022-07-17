"الأشرفي": قمة جدة أكدت للعالم دور المملكة في تعزيز الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب

أعلن رئيس مجلس علماء باكستان الأمين العام للمجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين الشيخ طاهر محمود الأشرفي تأييده الكامل وإشادته بالنتائج الكبيرة لمبادرات المملكة العربية السعودية المتواصلة للدفاع عن مصالح الأمة العربية والإسلامية خلال هذه المرحلة الدقيقة بالغة الخطورة والأزمات العالمية المتتالية والمتغيرات والمستجدات السياسية التي تهدد أمن واستقرار الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار نوه "الأشرفي" بمضامين البيانات الصادرة عن القمم الثلاث التي عقدت في مدينة جدة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي رأس وفد المملكة في القمة التاريخية السعودية الأمريكية المنعقدة في جدة يوم الجمعة 15 يوليو 2022 بحضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن الذي رأس وفد بلاده في هذه القمة التي حققت نجاحاً كبيراً.
وأضاف أن هذه القمة أكدت للعالم من جديد مكانة المملكة وقيادتها ودورها الأساسي المهم لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار العالمي وجهودها الكبيرة لمكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، ودورها الحيوي لدعم الاقتصاد والتجارة والأمن والاستقرار المجتمعي والمحافظة على البيئة باعتبارها من أهم دول مجموعة العشرين الاقتصادية.
وكشفت قمة جدة التي جمعت القيادتين السعودية والأمريكية حجم العلاقات بين البلدين وأهمية التحالف السعودي الأمريكي بالنسبة للعالم ودور البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام ووقف النزاع والخلاف ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب ودعم مبادرات تحقيق السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والعالم، ورسم خارطة طريق جديدة توضح آليات المستقبل المشرق والتعاون المثمر.
وأضاف الأشرفي: خلال إقامته في مدينة جدة عقد الرئيس الأمريكي 8 قمم جانبية مصغرة مباشرة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ملك الأردن عبدالله بن الحسين، ملك البحرين حمد بن خليفة، أمير قطر تميم بن حمد، رئيس الإمارات محمد بن زايد، ولي عهد الكويت مشعل الأحمد، ممثل سلطان عمان أسعد طارق، رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، ونتج عن هذه اللقاءات نتائج إيجابية مهمة لتعزيز أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم وتحقق السلام والحل الشامل للقضية الفلسطينية.
ولفت الأشرفي إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة اكتملت بعد نجاح القمة الثالثة "قمة جدة للأمن والتنمية" التي استضافتها المملكة العربية السعودية يوم السبت 16 يوليو باعتبارها رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة، ورأس القمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رئيس جمهورية مصر العربية، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس وزراء جمهورية العراق، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية..
وأكد "الأشرفي" بأن انعقاد هذه القمم بالمملكة بحضور ملوك ورؤساء وأمراء دول الخليج العربي والدول العربية المؤثرة بحضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حدث عالمي كبير وخطوة إيجابية جديدة وتطور بالغ الأهمية أعاد للمنطقة مكانتها وعزز الثقة الكاملة للتعاون المشترك والعلاقات القوية التاريخية المهمة بين دول الخليج والشرق الأوسط مع الولايات المتحدة الأمريكية.