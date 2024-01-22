"الراجحي": نسبة أعداد السعوديين العاملين في القطاع العقاري ارتفعت 200%

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي؛ عن أنه خلال 3 سنوات قفزت أعداد المسجلين في التأمينات من 1.7 مليون، إلى 2.3 مليون سعودي في القطاع الخاص.
وأضاف الراجحي؛ خلال مشاركته اليوم بجلسات منتدى مستقبل العقار: خلال 3 سنوات ارتفعت نسبة أعداد السعوديين العاملين في القطاع العقاري إلى 200%.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قد دشّن اليوم، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى "مستقبل العقار" والمقام في الرياض، تحت شعار "قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر"، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعيْن الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستويين المحلي والدولي.
وأكّد "الحقيل"، خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يجد كل العناية من القيادة الرشيدة، أيدها الله؛ لما له من تأثير مباشر في حياة الإنسان واستقرار الأسر، وتوفير حياة كريمة تلبي التطلعات، وتحسن من جودة الحياة، إضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.