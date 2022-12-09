في أقل من عام.. "الوطنية للإسكان" تسلم 14 ألف وحدة سكنية في 6 مدن

أعلنت الوطنية للإسكان عن تسليم 1855 أسرة مسكنها الأول خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2022؛ وذلك في 6 مدن هي: "الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والأحساء، بالإضافة إلى الطائف"، بالشراكة مع المطورين العقاريين، ليصل إجمالي التسليمات منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي إلى أكثر من 14 ألف وحدة سكنية تم تسليمها.