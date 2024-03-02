بعد تعثُّر لأكثر من 8 سنوات.. "كوبري وادي الخنقة" يرى النور

فتحت الشركة المنفِّذة لأعمال كوبري وادي الخنقة، الواقع على طريق القويعية- الدوادمي المزدوج، المسارَيْن بعد اكتمال العمل بالموقع بتاريخ 28 فبراير 2024م، بعد تعثُّر دام أكثر من ثماني سنوات.
وتفصيلاً، وجّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قبل أكثر من ثماني سنوات الشركة المنفِّذة لأعمال ازدواجية الطريق بإزالة عبَّارات وادي الخنقة، وعمل تحويلة للمسارين، وصبات خرسانية، وإضاءات تنبيهية، إضافة لمطبات صناعية في حينه.
وكانت المطالبات والمناشدات قد تكررت من عابري الطريق وسكان القرى والهجر القريبة من الموقع نفسه بتنفيذ أعمال مشروع الكوبري المتعثر.
وتسلمت إحدى الشركات الوطنية أعمال تنفيذ موقع كوبري وادي الخنقة بتاريخ 1 أغسطس 2022م، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 37 مليون ريال.
وتبلغ مسافة طريق القويعية-الدوادمي المزدوج 110 كيلومترات تقريبًا، وبدأت ازدواجيته من دوار مركز مزعل باتجاه الشمال مرورًا بمزعلة والدويرة وأبو مروة، وبمركزَيْ فيضة المفص والحفيرة، حتى يرتبط بطريق الدوادمي-شقراء المزدوج.