بعد تعثُّر لأكثر من 8 سنوات.. "كوبري وادي الخنقة" يرى النور

وتفصيلاً، وجّهت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قبل أكثر من ثماني سنوات الشركة المنفِّذة لأعمال ازدواجية الطريق بإزالة عبَّارات وادي الخنقة، وعمل تحويلة للمسارين، وصبات خرسانية، وإضاءات تنبيهية، إضافة لمطبات صناعية في حينه.