عجيبة وغريبة والسحب سمحاقية.. "المسند" يكشف حقيقة "هالة القمر" وتشكلها

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: أحيانًا تشاهد هالة عجيبة وغريبة تحيط بالقمر؛ موضحًا حقيقتها العلمية وكيفية تشكلها.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه الهالة تحدث عندما تتشكل سحب رقيقة ورفيعة تدعى بالسحب السمحاقية، وهي غالبًا عبارة عن بلورات ثلجية في طبقات الجو العليا من 5- 10 كم فوق سطح الأرض.
وأضاف: "وحيث إن البلورات الجليدية ينفذ من خلالها ضوء القمر؛ تقوم بحرف أشعة ضوء القمر كما يفعل المنشور الزجاجي، لترسم لنا دائرة سماوية ضوئية مهيبة، يصل قُطرها لنحو 20 درجة، والهالة ملونة ولكن اللون الأبيض يكاد يطغى على غيره من الألوان، والله أعلم".