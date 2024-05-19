عجيبة وغريبة والسحب سمحاقية.. "المسند" يكشف حقيقة "هالة القمر" وتشكلها

وأضاف: "وحيث إن البلورات الجليدية ينفذ من خلالها ضوء القمر؛ تقوم بحرف أشعة ضوء القمر كما يفعل المنشور الزجاجي، لترسم لنا دائرة سماوية ضوئية مهيبة، يصل قُطرها لنحو 20 درجة، والهالة ملونة ولكن اللون الأبيض يكاد يطغى على غيره من الألوان، والله أعلم".