"الربيعة" يزور جناح "إغاثي الملك سلمان" في المعرض المصاحب للمنتدى الإنساني الأوروبي

وتجول في الجناح الذي استعرض مشاريع وبرامج المركز الإنسانية والإغاثية التي بلغت 2.315 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات و100 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع 175 شريكاً دولياً وأممياً وإقليمياً ومحلياً، استفادت منها 90 دولة حول العالم، شملت مختلف قطاعات الدعم الإنساني مثل قطاع الأمن الغذائي والصحة والإيواء والتعليم والمياه والإصحاح البيئي وغيرها، وكيفية الوصول للمستفيدين عبر الجسور الإغاثية الجوية والبرية، وما قدمته المملكة العربية السعودية لليمن عبر المركز من مشاريع نوعية ومنها مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام وانتزاعه ما يقارب 400 ألف لغم متنوع، ومشروع تأهيل الأطفال المجندين، ومركز الأطراف الصناعية في اليمن المشروع النوعي الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية للأطراف المبتورة ويعقد برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين.