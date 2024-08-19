وفيٌّ للعرب.. "الزعاق": خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم سهيل ومدته 52 يوماً

وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، أن الأهمية المناخية تأتي بهبوط درجات الحرارة تباعاً مع دخول سهيل مع مرور الأيام، والأهمية الاجتماعية؛ كونه يعد نقطة تجمُّع لجميع طبقات المجتمع، فالبادية يتجّمعون للتنقل والخروج لموسم الترحل "الوسم"، والحاضرة يتجمّعون في بيوتهم بعد تفرقهم في مزارعهم، والبحارة يتجمّعون ليستعدوا لدخول موسم الغوص.