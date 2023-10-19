تزامنًا مع يوم الطفل العالمي.. استعدادات لتنظيم مهرجان "أطفال الثقافة" بجدة

وينظّم المهرجانُ بشكلٍ يومي مسيرةً افتتاحية تقودها شخصيات المهرجان، قبل أن يبدأ الأطفال رحلتهم في مناطق المهرجان التي تُقدم محتوى ثريًّا يأخذ الأطفال في رحلةٍ ثقافيةٍ إبداعيةٍ متكاملة، منها ما هو مخصّص للطبيعة، أو للأطعمة، بالإضافة إلى المناطق الفنية التي تعمل على صقل مهارات الأطفال وتنميتها؛ مثل منطقة الموسيقى، والطهي، إلى جانب تعزيز الخيال وتفعيل حواسّه بواسطة الأنشطة التفاعلية، وتنمية المواهب المثمرة لديهم لتمكينهم في شتى المجالات.