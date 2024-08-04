"السياحة": أعداد السياح إلى المملكة تقارب 9 ملايين وإنفاقهم يتجاوز 15 مليار ريال خلال عام 2023

وأوضح التقرير السنوي للإحصائيات السياحية لعام 2023م الذي أصدرته الوزارة أن مملكة البحرين احتلّت المرتبة الأولى بين الدول التي يفد منها السياح من منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ عدد السياح 3.4 مليون سائح، ثم دولة الكويت بعدد تجاوز 2.3 مليون سائح، ودولة الإمارات المتحدة بعدد قارب 1.4 مليون سائح، فيما بلغ عدد السياح القادمين من دولة قطر ما يقارب 1.1 مليون سائح، ثم سلطنة عُمان بعدد 455 ألف سائح.