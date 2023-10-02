"الحلوة" تُزَين المجالس والمواقع وترسل فوائدها.. مليون نخلة في الجوف

ومن أهم الطرق الصحيحة لحفظ التمر، هي التجميد وهي أفضل طرق حفظ التمر؛ إذ يعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة؛ إلا أن النشاط الأنزيمي لا يتوقف؛ حيث يسبب زيادة النضج، كما يفضل أن يكون التجميد بأقل درجة حرارة ممكنة، والتبريد: حيث يمكن حفظ التمر في الثلاجة أسابيع عدة، مع أهمية استخدام العبوات المناسبة التي تسهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة، ولا تسمح بخروج البخار. وقد تصل مدة الحفظ في الثلاجة إلى ثلاثة أشهر لبعض الأنواع.