بطول 335 متراً.. "أرويا كروز" تميط اللثام عن أول سفينة سياحية ضمن أسطولها بالمملكة

كشفت «أرويا كروز»، أول خط للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، التابعة لشركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن أول سفينة سياحية ضمن أسطولها، حيث يبلغ طول السفينة 335 مترًا، وتضم 19 سطحًا متنوعًا، و1,682 كابينة بتصاميم مبتكرة، وهي حالياً في طور التحديث الشامل بتصميم فريد ذي جودة عالية يتناسب مع الذوق العربي لتقديم تجربة استثنائية لقضاء العطلات والإجازات في المنطقة.