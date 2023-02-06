هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية: تأهيل أول دفعة من "جوالة المحمية"

وخضع المتأهلون إلى برنامج تدريبي مكثف امتد لأكثر من 150 ساعة تدريبية نظرية وتطبيقية، حيث انقسم البرنامج التدريبي إلى قسمين: "تدريب ميداني" تمثل في التدريب على التواصل في حالة الطوارئ والتواصل الفعال مع الجمهور والقيادة البرية، والحفاظ على الغطاء النباتي والحياة الفطرية، و"تدريب إلكتروني"، شمل المهنية في حل المشاكل والتواصل المثمر ومهارات التفاوض والإقناع والتعامل، وأساسيات معايير الجودة، وسلامة الفعاليات الترفيهية، وحصل المتدربون في نهاية البرنامج على رخصة "مفتش بيئي معتمد" من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.