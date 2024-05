Nothing تطلق سماعات Ear and Ear (a) مع مزاياChatGPT الجديدة في السعودية

وتأتي منتجات Nothing الصوتية نتاجاً للتحسين المستمر في عملياتالتصميم والهندسة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتوفر تجربة مستخدممتميزة لعشاق الموسيقى والمستمع اليومي على حد سواء. وقامت الشركةبتحويل تركيزها من إطلاق عدد كبير من المنتجات إلى إطلاق منتجاتها صوتيةتوفر تجربة مستخدم متميزة. وصممت سماعات Nothing Ear لتلبي متطلباتعشاق الموسيقى الذين يبحثون عن أفضل جودة للصوت، في حين صممتسماعات Nothing Ear (a) لمن يبحثون عن الرفيق الصوتي اليومي المثالي.