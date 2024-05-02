Nothing تطلق سماعات Ear and Ear (a) مع مزاياChatGPT الجديدة في السعودية

أعلنت Nothing اليوم خلال حدث Community Update للربع الأول منالعام الذي تم بثه مباشرة من طوكيو في اليابان، بأنها تعمل على إنشاء قاعدةجديدة لمجموعة منتجاتها الصوتية عبر إطلاق اثنين من السماعات اللاسلكيةالجديدة، Nothing Ear وNothing Ear (a). وأعلنت الشركة في الوقت نفسهأنها ستعزز تجربة المستخدم الشاملة من خلال مزايا ChatGPT الأولى مننوعها في القطاع التي ستتوفر في منتجاتها الصوتية وهواتفها الذكية.
وتأتي منتجات Nothing الصوتية نتاجاً للتحسين المستمر في عملياتالتصميم والهندسة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتوفر تجربة مستخدممتميزة لعشاق الموسيقى والمستمع اليومي على حد سواء. وقامت الشركةبتحويل تركيزها من إطلاق عدد كبير من المنتجات إلى إطلاق منتجاتها صوتيةتوفر تجربة مستخدم متميزة. وصممت سماعات Nothing Ear لتلبي متطلباتعشاق الموسيقى الذين يبحثون عن أفضل جودة للصوت، في حين صممتسماعات Nothing Ear (a) لمن يبحثون عن الرفيق الصوتي اليومي المثالي.
ستتوفر هذه المنتجات الصوتية الجديدة في متاجر التجزئة الرئيسية فيالمملكة، وتشمل مكتبة جرير وهايبرماركت لولو وإكسترا بالإضافة إلى أمازونونون. وستكون سماعات Ear متوفرة بسعر 599 ريال سعودي، وسماعات Ear(a) بسعر 429 ريال سعودي.
سيحصل العملاء على فرصة لتسجيل الطلب المسبق على السماعات ابتداءً من2 مايو.
تبدأ عمليات البيع العامة في 9 مايو، في جميع متاجر التجزئة.
قال كارل باي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى Nothing: "اتخذناخطواتنا الأولى نحو التغيير من خلال دمج مزايا ChatGPT ونظام تشغيلNothing OS في سماعات Ear and Ear (a) وهناك المزيد في المستقبل. ونتطلع دائماً إلى تلقي آراء مجتمعنا من عشاق الموسيقى ومستمعي المحتوىالصوتي".
تعتبر سماعات Ear نسخة متطورة من سماعات Ear (2)، وتحافظ على تصميمالسماعات الشفافة الذي تشتهر به Nothing وتقدم أفضل تجربة صوتية علىالإطلاق من الشركة، مما يوفر صوتاً أكثر ثراءً دون التأثير على الأداء.
تم تصميم السماعات بما يلبي احتياجات عشاق الموسيقى، وتتفوق سماعاتNothing Ear على نظام التشغيل الأكثر تقدماً حتى اليوم بفضل محركهاالديناميكي المخصص مقاس 11مم الذي يتميز بمواد ذات جودة عالية تماختيارها بعناية لتقديم الصوت الأكثر أصالة ووضوحاً، إضافةً إلى حاجزخزفي ليُثري جودة الصوت وخصوصاً في الطبقات العالية. وحسّنتNothing تصميم الحجرة المزدوجة مقارنةً بمساعات Ear (2) عبر تزويدهابفتحتين إضافيتين لتحسين تدفق الهواء وتوفير صوت أكثر وضوحاً.
تضم سماعات Ear ميزة Nothing الأكثر فعالية وذكاءً في إلغاء الضجيج. وتقوم خوارزمية Smart ANC الجديدة بالتحقق من تسرّب الضجيج بينالسمّاعة وقناة الأذن وترفع نسبة إلغاء الضجيج وفقاً لذلك. كما تستطيع Earالتحكم في الأصوات المحيطة باستخدام تقنية Adaptive ANC والتي تطبقتلقائياً واحداً من ثلاثة مستويات لإلغاء الضجيج: عالية ومتوسطة ومنخفضة. وتوفر عند مستوى 45 ديسيبل إلغاء الضجيج بما يقرب من ضعف ما توفرهسماعات Ear (2). وتمتلك السماعات عرض نطاق يصل إلى 5000 هرتزوتستطيع Ear اكتشاف الأصوات الأكثر تحدياً وتقليلها بشكل فعال.
يسمح المحرك المخصص المدمج في سماعات Ear بتوسيع بطارية أكبر، ممايؤدي إلى عمر بطارية أطول بنسبة 25% مقارنةً بسماعات Ear (2)، ويدومعملها حتى 40.5 ساعة بعد الشحن الكامل باستخدام علبة الشحن أو 8.5 ساعة من التشغيل المتواصل. لعمليات الشحن السريع، تدعم Ear خاصيةالشحن اللاسلكي بقدرة 2.5 واط، حيث يمكن شحنها لمدة عشر دقائق لتوفيرعشر ساعات من الاستماع مع علبة الشحن.
تم تصميم سماعات Ear (a) في لندن بأسلوب مميز، وتمتلك تصميم Nothingالشفاف الذي تشتهر به الشركة لكنها تأخذ اتجاهاً جديداً بتصميم فقاعي ذولون أصفر. وتسع بسهولة في الجيب وراحة اليد بفضل الخطوط الناعمةوالإطار المستطيل الرفيع.
تعتبر سماعات Ear (a) الصفراء منتج Nothing الأول بلون غير الأسودوالأبيض. ويكمل اللون الأصفر تصميم السماعات بشكل مثالي ويتماشى معأسلوب Nothing الشفاف. وإذا جردنا طريقة تركيب الألوان، نصل في النهايةإلى الألوان الأساسية. وأدى هذا النهج النقيّ في استخدام اللون إلى تصميمEar (a) باللون الأصفر لتكون منتج صوتي مفعم بالحيوية والمرح.
يوفر نظام تشغيل Ear (a) الجديد طاقة أكبر بمقدار 2.5 مرة بفضل تصميمالحجرة المزدوجة الذي يُغير قواعد الصوت. وتوفر هذه الزيادة في الطاقة أداءً أعمق وأكثر قوةً لدرجات الصوت الجهير.
تسمح بطارية Ear (a) بقدرة 500 مللي أمبير في علبة الشحن وبطارية 46 مللي أمبير في كل سماعة للمستخدم بالحصول على ما يصل إلى 42.5 ساعةمن تشغيل الموسيقى بعد الشحن الكامل باستخدام علبة الشحن. وللحصولعلى عمليات شحن سريعة للطاقة، يمكن شحن Ear (a) بخاصية الشحنالسريع لمدة عشر دقائق وتقديم عشر ساعات من تشغيل الموسيقى
يمكنكم العثور على قائمة كاملة بالمواصفات والمزايا على موقع Nothing.tech. للبقاء على اطلاع بأحدث المستجدات، يرجى متابعة Nothing Arabia علىInstagram.