"الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للنقل".. 4 محاور و8 جلسات بملتقى السلامة المرورية بالدمام

ويستضيف الملتقى شخصيات سعودية ضمن المتحدثين أبرزهم الفريق محمد بن عبدالله البسامي مدير الأمن العام بالمملكة، والأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وعبدالله بن علي الغامدي نائب الرئيس الأعلى للسلامة والأمن الصناعي، والمهندس بدر بن عبدالله الدلامي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق، واللواء علي بن محسن الزهراﻧﻲ مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة، واللواء محمد بن برجس الدوسري قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، والمهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية.