"الغذاء والدواء" تضبط 10,774 مستحضر تجميلي و50 ألف منتج طبي في سبتمبر

في منطقة مكة المكرمة، ضبطت الهيئة منشأة تخزّن أكثر من 50 ألف منتج طبي وآلات تصنيع مواد أولية في موقعين غير مرخصين. يعود الموقعان لإحدى الشركات المرخصة، إلا أن الشركة خالفت القوانين بعدم الإفصاح عن الموقعين وممارسة التخزين والتصنيع دون ترخيص، مما أدى إلى إغلاقهما وفرض غرامة.