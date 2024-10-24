"الغذاء والدواء" تضبط 10,774 مستحضر تجميلي و50 ألف منتج طبي في سبتمبر

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 45 منشأة مخالفة و26 صنفًا من المنتجات الغذائية، الدوائية، التجميلية، والأجهزة والمستلزمات الطبية من خلال 462 جولة رصد وتقصٍّ نفذتها خلال شهر سبتمبر 2024، وذلك ضمن جهودها لضمان سلامة المنتجات والتزام المنشآت الخاضعة لإشرافها.
وفي المنطقة الشرقية، كشفت الهيئة عن مصنع للمنظفات ومطهرات الأسطح يخزن كميات كبيرة من العطور داخل المكاتب. تبيّن أن العطور تُصنع في مصنع آخر وبعضها منتهي الصلاحية، وضبطت الهيئة 10,774 عبوة من المستحضرات المخالفة.
في منطقة مكة المكرمة، ضبطت الهيئة منشأة تخزّن أكثر من 50 ألف منتج طبي وآلات تصنيع مواد أولية في موقعين غير مرخصين. يعود الموقعان لإحدى الشركات المرخصة، إلا أن الشركة خالفت القوانين بعدم الإفصاح عن الموقعين وممارسة التخزين والتصنيع دون ترخيص، مما أدى إلى إغلاقهما وفرض غرامة.
كما ضبطت "الغذاء والدواء" في منطقة عسير عمالة وافدة تخزن وتوزع منتجات تجميل في أحد الأحياء السكنية داخل ملحق خارجي غير مرخص، ووجدت المنشأة متدنية النظافة وتحتوي على منتجات تالفة ومنتهية الصلاحية، ما أدى إلى إغلاقها وفرض غرامة.
وأشارت الهيئة إلى استكمال الإجراءات النظامية ضد المنشآت المخالفة بناءً على نظام منتجات التجميل، الذي قد تصل عقوباته إلى غرامة قدرها 5 ملايين ريال أو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تهدف إلى حماية المستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة، وزيادة وعي المنشآت بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح. ودعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم الموحّد 19999.