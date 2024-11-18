طقس اليوم.. "الأرصاد": سماءٌ غائمة على هذه المناطق وضبابٌ على الشمالية والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.