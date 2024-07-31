اعتباراً من اليوم.. تقلبات جوية وعودة محتملة لفرص الأمطار بالطائف ومكة المكرّمة

يشير آخر التوقعات الجوية إلى تحسُّن فرص الأمطار في منطقتَي الطائف ومكة المكرّمة، بما فيها المشاعر المقدّسة، اعتباراً من اليوم الأربعاء، إذ يُتوقع أن تتأثر بأحوال جوية، قد تجلب معها الأمطار الرعديّة ذات الشدة المتفاوتة.
ووفق التوقعات قد تترافق هذه الحالة بالرياح الهابطة والغبار.
وفي التفاصيل، وفق موقع طقس العرب، يُحتمل أن تتأثر الطائف ومكة المكرّمة بتدفقٍ للرطوبة في طبقات الجو العليا؛ ما سيعمل على تشكُّل سُحب رُكامية محلية الطابع، تعمل على تساقط زخاتٍ رعديّة من المطر بشدة متفاوتة وبمناطق عشوائية، مع بعض البؤر الغزيرة بشكلٍ محلي، كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار قُبيل هطل الأمطار.
جديرٌ بالذكر أن هذه الحالة تستوجب الانتباه لشدة العواصف الرعديّة والصواعق، وخطر تشكُّل السيول بفعل غزارة الأمطار، وشدة الرياح الهابطة، وما قد ينجم عنها من عواصف ترابية محلية.