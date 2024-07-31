اعتباراً من اليوم.. تقلبات جوية وعودة محتملة لفرص الأمطار بالطائف ومكة المكرّمة

وفي التفاصيل، وفق موقع طقس العرب، يُحتمل أن تتأثر الطائف ومكة المكرّمة بتدفقٍ للرطوبة في طبقات الجو العليا؛ ما سيعمل على تشكُّل سُحب رُكامية محلية الطابع، تعمل على تساقط زخاتٍ رعديّة من المطر بشدة متفاوتة وبمناطق عشوائية، مع بعض البؤر الغزيرة بشكلٍ محلي، كما تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار قُبيل هطل الأمطار.