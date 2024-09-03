تتمحور حول 4 ركائز أساسية.. "هيئة البحر الأحمر" تُطلق حملة "أكثر من بحر"

وينفرد البحر الأحمر بمميزات تجعل منه وجهة سياحية استثنائية في ظل وجود أكثر من 150 شاطئًا، وأكثر من 1000 جزيرة، و 130 أصلًا ثقافيًا وتاريخيًا وأحيائيًا، ويزخر بطبيعة جمالية وكنوز وعجائب ساحرة، وأكثر من 20 ثقبًا أزرق، وأكثر من 500 وجهة للغوص، وتراث زاخر بتقاليد وعادات وبناء عمراني وأزياء، وأطباق شعبية تصل إلى أكثر من 50 طبقًا شعبيًا.