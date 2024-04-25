الراجحي: منجزات رؤية 2030 تعكس نتائج إيجابية غير مسبوقة تاريخيًّا للمملكة

وأشار الراجحي إلى أن الوزارة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، حقّقت منجزات نوعية مع رؤية 2030؛ حيث قفز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من "1,7" مليون في 2019 إلى "2,3" مليون في عام 2023؛ وهو رقم قياسي يتمّ تحقيقه للمرة الأولى؛ من بينهم "361" ألف مواطن لم يسبق لهم العمل، وارتفاع مشاركة المرأة من "17%" إلى "35.5%"، متجاوزًا مستهدف رؤية 2030 المحدد بـ"30%"، إلى جانب انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى "7.7%" مقارنة بـ"12.2" في العام 2016.