الراجحي: منجزات رؤية 2030 تعكس نتائج إيجابية غير مسبوقة تاريخيًّا للمملكة

نوّه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إلى دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بسرعة أكبر فاقت التوقعات، وتجاوز عدة مستهدفات 2030 قبل أوانها، والأثر الذي تحقّق في بناء الإنسان، وتنمية المجتمع، وتعزيز النموّ الاقتصادي، والاستدامة المالية، إلى جانب الاستثمار الأمثل للموارد بجودة وكفاءة إنفاق، ورفع تنافسية المملكة عالميًّا؛ لتصبح اليوم الأسرع نموًّا بين دول مجموعة العشرين.
وقال الراجحي، بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 للعام 2023: إن الأرقام والمنجزات التي تحقّقت منذ إعلان برامج ومبادرات ومشروعات الرؤية في 2016 وحتى اليوم، تعكس نتائج إيجابية غير مسبوقة تاريخيًّا للمملكة كموطن للفرص الاستثمارية، ووجهة دائمة للمستقبل، ونجاح رحلة التحول الاستثنائية من الرؤية إلى الواقع.
ولفت إلى حجم الإمكانات والمقومات التي تمّ استثمارها في الوصول إلى تنمية وطنية شاملة، وتحقيق التقدّم الذي وصلت إليه المملكة من خلال رؤية 2030، وتنفيذ المشروعات العملاقة التي يجري العمل عليها على مراحل عدة، والمنجزات التي تحقّقت؛ ومن ذلك استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030.
وأضاف: جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتواصل وفق رؤية 2030 لتمكين الكوادر الوطنية، وتطوير مهارتها، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وذكر أن منظومة الوزارة تعمل مع الشركاء كافة على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية؛ لتمكين الفئات الأشدّ حاجة في المجتمع، وتعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، والوصول إلى مليون متطوّع بحلول 2025، إلى جانب خدمة المستفيدين وفق أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة، بما يؤكد التزام المملكة في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
وأشار الراجحي إلى أن الوزارة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، حقّقت منجزات نوعية مع رؤية 2030؛ حيث قفز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من "1,7" مليون في 2019 إلى "2,3" مليون في عام 2023؛ وهو رقم قياسي يتمّ تحقيقه للمرة الأولى؛ من بينهم "361" ألف مواطن لم يسبق لهم العمل، وارتفاع مشاركة المرأة من "17%" إلى "35.5%"، متجاوزًا مستهدف رؤية 2030 المحدد بـ"30%"، إلى جانب انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى "7.7%" مقارنة بـ"12.2" في العام 2016.
وأشاد بالمنجزات النوعية التي يحقّقها قطاع التنمية الاجتماعية؛ حيث بلغت نسبة نموّ منظمات القطاع غير الربحي "173%" منذ انطلاق رؤية 2030 لتصل إلى "4780" منظمة، كما بلغ عدد المتطوعين أكثر من 834 ألف متطوّع ومتطوّعة، كذلك تمكين أكثر من "170" ألف مواطن ومواطنة من الاستغناء عن دعم الضمان الاجتماعي.