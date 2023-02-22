"السديس": بيوم التأسيس كنّا وبدونه لم نكن.. ونحن في نعمة عظيمة نتفيّأ ظلالَها

وقال: ففي اليوم 30 من شهر جمادى الأولى من عام 1139هـ، والموافق 22 من شهر فبراير من عام 1727م؛ أعلن الإمام محمد بن سعود قيام الدولة السعودية الأولى، ثم تبعها على يد الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ "1824م" قيامُ الدولة السعودية الثانية، ثم تأسّست الدولة السعودية الثالثة، والتي قيَّض الله لها الإمامَ العادل الصالح، والملك المؤسس الناصح عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وذلك عام 1319هـ - 1902م، ووحّدها باسم "المملكة العربية السعودية".