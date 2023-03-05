"ريما عارف": التحوُّل الرقمي بالمحاكم السعودية وفَّر أكثر من 25 مليون جلسة سنويًّا

كشفت المحامية ريما عارف أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بدأ في الأعمال والإجراءات القضائية والتحول في النظام القضائي في السعودية مع بداية رؤية 2030، وذلك خلال انطلاق المؤتمر العدلي الدولي بالرياض.
وتفصيلاً، قالت "ريما" إنه من خلال النظام القضائي نفسه تم توفير أكثر من 25 مليونًا من الجلسات في المحاكم سنويًّا، وعمليات المقاضاة بلغت 79%.
وأضافت: في عام 2022 تحولت المحاكم إلى محاكم رقمية، و95% من جلسات الاستماع و100% من جلسات الوساطة تم إجراؤها افتراضيًّا.
وتابعت: من المذهل أنه يمكن أن تقوم بإصدار وكالة بضغطة زر. وفي آخر سنتين قمنا بإصدار أكثر من 13 مليون وكالة بطريقة إلكترونية، و130 مليون صك عقاري تمت رقمنتها.