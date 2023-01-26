عبدالله الراجحي عضو مجلس إدارة "بيرين" يُسلم جائزة أفضل لاعب للاعب فيكتور رويز في مباراة الهلال والفيحاء

ضمن رعايتها لكأس بيرين للسوبر السعودي للنسخة الثالثة على التوالي قامت شركة "بيرين" ممثلة بالأستاذ عبد الله بدر الراجحي عضو مجلس الإدارة بتقديم جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال والفيحاء والتي استحقها اللاعب فيكتور رويز وبلغت قيمة الجائزة 50 ألف ريال بعد أن فاز فريق الفيحاء على فريق الهلال في مباراة نصف النهائي التي أقيمت باستاد الملز بالرياض.
جدير بالذكر أن اختيار جائزة أفضل لاعب تم عبر لجنة تحكيم خاصة لهذا الغرض شكلها الاتحاد السعودي لكرة القدم و تمثل نخبة من خبراء الكرة السعودية وهم: أ. صالح الداود و أ.عبد الوهاب الحربي بالإضافة إلى أ. ناصر غيث وأ. خالد الفرحان و أ. سعد الشهري.
تأتي هذه الجائزة ضمن رعاية "بيرين" لكأس السوبر السعودي للنسخة الثالثة ضمن شراكة "بيرين" مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون المياه الرسمية للكرة السعودية، والتي تشمل رعاية المنتخب السعودي لكرة القدم، بالإضافة لرعايتها لكأس خادم الحرمين الشريفين، أيده الله.
كما أن مياه بيرين هي المياه الرسمية لـ 9 أندية سعودية في إطار حرص "بيرين" على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية ودعمها للرياضة بوجه عام من خلال تفعيل مشاركاتها الاجتماعية ورؤيتها المستقبلية للمساهمة في رؤية المملكة 2030.