عبدالله الراجحي عضو مجلس إدارة "بيرين" يُسلم جائزة أفضل لاعب للاعب فيكتور رويز في مباراة الهلال والفيحاء

جدير بالذكر أن اختيار جائزة أفضل لاعب تم عبر لجنة تحكيم خاصة لهذا الغرض شكلها الاتحاد السعودي لكرة القدم و تمثل نخبة من خبراء الكرة السعودية وهم: أ. صالح الداود و أ.عبد الوهاب الحربي بالإضافة إلى أ. ناصر غيث وأ. خالد الفرحان و أ. سعد الشهري.