رابطة العالم الإسلامي تُدين قصفَ الاحتلال لمدرسة وتجمّع للنازحين في غزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي قصف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة غرب مدينة غزة، وتجمّعٍ للنازحين قرب أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ممّا أسفرَ عن استشهاد وإصابة عددٍ من النازحين.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم المروّعة المتواصلة المستهدفة للمدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدوليّة والإنسانيّة.
وشدّد على الضرورة الملحّة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ هذه المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابها، ووضعِ حدٍّ للجرائم المُمنهجة ضد المدنيين الأبرياء.