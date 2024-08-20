رابطة العالم الإسلامي تُدين قصفَ الاحتلال لمدرسة وتجمّع للنازحين في غزة

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجرائم المروّعة المتواصلة المستهدفة للمدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدوليّة والإنسانيّة.