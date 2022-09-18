ندوة الطب الوراثي تُسلِّط الضوء على أساسيات وتطبيقات الجينوم السعودي

وفي سياق الندوة تحدثت علياء قاري، أخصائية الاستشارات الوراثية بمستشفى الملك فيصل التخصصي عضو هيئة التدريس في برنامج الاستشارات الوراثية في جامعة الفيصل، عن الإرشاد الوراثي والوقاية من الأمراض الوراثية، وأكدت أهمية الإرشاد الوراثي في الحد من ارتفاع الأمراض الوراثية، ومن ذلك التحذير من حالات الزواج التي تحمل الخطر، سواء بين الأقارب أو غيرهم؛ الأمر الذي سيؤدي لإبعاد شبح هذه الأمراض، أو على الأقل الحد من نسبة حدوثها على المدى البعيد.