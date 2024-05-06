"الجلاجل" يكرّم 30 جهة دعمت أنشطة تعزيز الصحة النفسية للمجتمع

كرَّم وزير الصحة فهد الجلاجل، بحضور نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، 30 جهة وقطاعاً من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية من الشركاء والداعمين لأعمال وأنشطة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الذين كان لهم مبادرات ملموسة في 4 مسارات أسهمت في تعزيز الصحة النفسية للمجتمع.
وبالتزامن مع حفل التكريم أطلق المركز عدداً من البرامج، إضافةً لتوقيع اتفاقيات تعاون تُسهم في تعزيز الصحة النفسية للمجتمع، حيث قام بحصر المبادرات في 4 مسارات؛ شملت مبادرات تعزيز الصحة النفسية المجتمعية، ومبادرات الصحة النفسية في بيئة العمل، إضافة إلي مبادرات الصحة النفسية للفئات الأكثر عُرضة، ومبادرات التطوع ومجموعات الدعم، فيما تمّ توقيع 6 مذكرات تفاهم وتعاون مع عددٍ من الجهات.