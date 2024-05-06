"الجلاجل" يكرّم 30 جهة دعمت أنشطة تعزيز الصحة النفسية للمجتمع

وبالتزامن مع حفل التكريم أطلق المركز عدداً من البرامج، إضافةً لتوقيع اتفاقيات تعاون تُسهم في تعزيز الصحة النفسية للمجتمع، حيث قام بحصر المبادرات في 4 مسارات؛ شملت مبادرات تعزيز الصحة النفسية المجتمعية، ومبادرات الصحة النفسية في بيئة العمل، إضافة إلي مبادرات الصحة النفسية للفئات الأكثر عُرضة، ومبادرات التطوع ومجموعات الدعم، فيما تمّ توقيع 6 مذكرات تفاهم وتعاون مع عددٍ من الجهات.