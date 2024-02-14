فريق استشاري من "تجمُّع الطائف الصحي" يُجري 4 عمليات بالمنظار في مستشفى ظلم

محليات
فريق استشاري من "تجمُّع الطائف الصحي" يُجري 4 عمليات بالمنظار في مستشفى ظلم
بهدف تخفيف عناء السفر على المرضى وتلقِّي العلاج بمقار إقاماتهم وتقليل الإحالات
أجرى اليوم الفريق الاستشاري الزائر من التجمُّع الصحي بالطائف 4 عمليات جراحية بالمنظار خلال زيارته الدورية لمستشفى ظلم العام.
وتفصيلاً، تكوَّن الفريق من استشاريين في تخصصات مختلفة، ويُنفِّذ زيارات دورية، تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف، بالتنسيق مع إدارات المستشفيات؛ لحجز مواعيد المراجعين ومَن يحتاجون لخدمات الفريق؛ إذ يقوم الفريق بإجراء العمليات الجراحية داخل المستشفيات الطرفية.
يُشار إلى أن "تجمُّع الطائف الصحي" يهدف من خلال هذا البرنامج إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأُسرهم عبر تلقِّي العلاج بمقار إقاماتهم، وتقليل الإحالات إلى المستشفيات المرجعية بالطائف.