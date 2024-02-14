فريق استشاري من "تجمُّع الطائف الصحي" يُجري 4 عمليات بالمنظار في مستشفى ظلم

يُشار إلى أن "تجمُّع الطائف الصحي" يهدف من خلال هذا البرنامج إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأُسرهم عبر تلقِّي العلاج بمقار إقاماتهم، وتقليل الإحالات إلى المستشفيات المرجعية بالطائف.