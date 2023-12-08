مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة يواصل أعماله بمحاضرات عن العدالة والتشريع وتعدد الثقافات

واستهلّت فعّاليات اليوم بجلسات ومحاضرات عدة في مقدمتها جلسة حول "العدالة والتشريع في عالم متعدد الثقافات: الحقوق والأخلاق والآخر"، والتي أدارها الدكتور فهد الدبيان، وتحدث فيها كل من الدكتور عبدالرحيم الدقون وفاطمة نورة والدكتور وليد الزامل، والذين تحدثوا عن دور القانون في تشكيل الفكر الأخلاقي والتقاليد الأخلاقية، ومفهوم العدالة بين قيم الحق والخير وعلاقته بالأخلاق، ودور السيادة في تشكيل الفكر والتقاليد الأخلاقية.