مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة يواصل أعماله بمحاضرات عن العدالة والتشريع وتعدد الثقافات

واصل مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2023، أعماله لليوم الثاني، والذي شهد محاضرات عامّة، وجلسات حوارية وورش عمل متزامنة، وورش عمل مخصصة للأطفال واليافعين، وذلك بمشاركة نخبة من المهتمين والمختصين في الفلسفة ونظرياتها الحديثة حول العالم.
وفي التفاصيل، تنظم المؤتمر وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة النشر والترجمة، ويستمر 3 أيام في مكتبة الملك فهد الوطنية، حيث يُقام المؤتمر سنوياً بهدف ترسيخ أسس الفلسفة وأساليبها التمكينية وأدواتها بين المملكة والعالم.
واستهلّت فعّاليات اليوم بجلسات ومحاضرات عدة في مقدمتها جلسة حول "العدالة والتشريع في عالم متعدد الثقافات: الحقوق والأخلاق والآخر"، والتي أدارها الدكتور فهد الدبيان، وتحدث فيها كل من الدكتور عبدالرحيم الدقون وفاطمة نورة والدكتور وليد الزامل، والذين تحدثوا عن دور القانون في تشكيل الفكر الأخلاقي والتقاليد الأخلاقية، ومفهوم العدالة بين قيم الحق والخير وعلاقته بالأخلاق، ودور السيادة في تشكيل الفكر والتقاليد الأخلاقية.
عقب ذلك، أقيمت محاضرة "التصوف" أدارها الدكتور حاتم الزهراني، وتحدث فيها الدكتور سايمون كريتشلي عن مفهوم التصوف وعلاقته بالفلسفة.
وقُدِّمت محاضرة، بعنوان "العبور الثقافي اللغوي - مفهوم الأخلاق نموذجاً"، أدارها سليمان الناصر، وتحدّث فيها الدكتور حمى النقاري عن فهم وتحليل العبور الثقافي، ودور التعليم والتدريب في نجاح العبور الثقافي والوصول إلى نتائج بناءة.
وأقيمت محاضرة بعنوان "عن الكوني والمتجانس والمشترك والحوار بين الثقافات، أدارها الدكتور جوزيف كوهن، وألقاها الدكتور فرانسوا جوليان.
وكان "تعدد الثقافات" عنواناً للجلسة الحوارية التي أدارها الدكتور الوليد السقاف، وشارك فيها كل من الدكتور سايمون كريتشلي والدكتور حمى النقاري والدكتور روبرت بيرناسكوني.
وتُقام على هامش المؤتمر، مجموعة من الفعاليات المصاحبة كالمعرض الفني والمعرض التفاعلي والسينما ومنطقة شركاء المؤتمر ومنطقة الأطفال لتعزيز قدرات الأجيال الناشئة، وتزويدها بالمهارات والمعارف في المجالات الفكرية والفلسفية.
وتتواصل غداً فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر، بمحاضرات وحلقات نقاشية وحوارات فكرية، تثري الفكر الفلسفي، وورش عمل شاملة، تتناول موضوعات المؤتمر، كما يضم جناحاً فلسفياً للأطفال، وفعاليات مصاحبة؛ لتعزيز قدرات الأجيال الناشئة، وتزويدها بالمهارات والمعارف في المجالات الفكرية والفلسفية.