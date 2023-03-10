"مسك" تنظم النسخة الأولى من "الملتقى السنوي لمجلس أثر الشباب"

نظّمت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" النسخة الأولى من "الملتقى السنوي لمجلس أثر الشباب"، وهي منصة تسعى إلى تفعيل دور الشباب السعودي في بناء توصيات تخدم السياسات الشبابية في المملكة، ضمن جهود المؤسسة في تنمية المجتمع وإثراء عدد من المجالات المهمّة كجودة الحياة، والتطور الحضري والاستدامة البيئية، ومستقبل التقنية الرقمية، ومشاركة الشباب المجتمعية، والثقافة والقيم.