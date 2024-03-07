"السديس" يشكر القيادة على التجديد لأئمة الحرمين ومشاركة اثنين من الأئمة خلال شهر رمضان

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس؛ أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-؛ على الموافقة الكريمة بالتجديد لعددٍ من أصحاب الفضيلة، أئمة الحرمين الشريفين؛ وهم: الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، إمام وخطيب المسجد الحرام، والشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي.