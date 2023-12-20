تشمل جميع المناطق.. "الثقافة" و"التعليم" تستعدان لإطلاق "مسابقة المهارات الثقافية 2"

وتتضمن المسابقة عدداً من المراحل الرئيسية، التي تبدأ بمرحلة تسجيل وتدريب المبدعين من الطلاب والطالبات في التعليم العام بمختلف القطاعات الثقافية؛ لتنمية مواهبهم وصقلها بالمهارات والمعارف اللازمة، وبعدها مرحلة المسابقات الإبداعية في مختلف مناطق المملكة التعليمية، ومن ثم مرحلة الفرز والتحكيم الأولي، وتليها مرحلة حفل الإدارات التعليمية بالتزامن مع مرحلة المقابلات الشخصية، وبعدها تطوير المواهب في المعسكر التدريبي، لتصل بعد ذلك إلى مرحلة التحكيم النهائي، وأخيراً تكريم الفائزين في الحفل الختامي.