آل الشيخ يفاجئ "جيل الطيبين " : حفلة مجانية لمواليد 1 / 7 في موسم الرياض

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة حفلة مجانية ضمن فعاليات موسم الرياض هذا العام، وذلك في 1 / 7 / 1447هـ، مخصصة لجميع المواطنين من مواليد هذا التاريخ.
وأكد آل الشيخ أن الدخول للحفلة سيكون بالتنسيق مع منصة “أبشر” للتحقق من المستفيدين، مشيراً إلى أن ما يقارب 30% من الشعب السعودي سيشملهم هذا الإعلان بشكل مباشر.
ويأتي ذلك في إطار حرص موسم الرياض على التنوع والابتكار في فعالياته، وإضافة لمسات فريدة تعزز من تفاعل الجمهور مع الحدث الأبرز على مستوى المنطقة .
ويشكّل موسم الرياض اليوم منصةً رائدة تجمع بين الترفيه والثقافة والسياحة، مقدماً تجارب غير مسبوقة تعكس ما تعيشه المملكة من تطور وازدهار، كما يبرز دوره في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للفعاليات الإقليمية والعالمية .