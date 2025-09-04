آل الشيخ يفاجئ "جيل الطيبين " : حفلة مجانية لمواليد 1 / 7 في موسم الرياض

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة حفلة مجانية ضمن فعاليات موسم الرياض هذا العام، وذلك في 1 / 7 / 1447هـ، مخصصة لجميع المواطنين من مواليد هذا التاريخ.