انطلاق اختبارات الفصل الأول والمركزية لطلبة "تعليم الرياض"

وحددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم الأحد 15 رجب الاختبار المركزي لمادة الرياضيات للصف الثالث ابتدائي، والاثنين 16 رجب لاختبار مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، والثلاثاء 17 رجب لاختبار مادة اللغة العربية للصف الثالث المتوسط، على أن يكون وقت الاختبارات المركزية الساعة التاسعة صباحًا وضمن اليوم الدراسي.