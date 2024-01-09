"بر جدة" توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع "الجفالي للسيارات" لدعم برامج وأنشطة الجمعية

وقال مدير إدارة الاستدامة المالية بجمعية البر بجدة أ. مبارك آل سراج: "سعدنا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه والتي تأتي امتداداً لسلسلة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الجمعية مع قطاع الأعمال، بما يجسد حرصنا في الجمعية على مد جسور التعاون مع هذا القطاع الحيوي لدعم وتمكين واستدامة العمل الخيري وتيسير أداء الأعمال فيه، وتعزيز ازدهار هذا القطاع وإثراء تجاربه وتحفيزها، وتعظيم القيمة المضافة له ودعم دوره في صناعة الأثر، وتترجم الاتفاقية حرص الجمعية على الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية، ودعم المسار التنموي الاجتماعي والاقتصادي بما يتماشى مع أهدافها المسترشدة برؤية المملكة التنموية ".