"بِر جدة" تشارك في مبادرة "نسك" لاستقبال ضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

وقد أتاحت الجمعية عددًا من الوسائل الميسرة لدعم هذه البرامج من خلال منصة البر الإلكترونية وأجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في المولات والمتاجر الكبرى، وكذلك من خلال تطبيق الجمعية على الهواتف المحمولة مستفيدة من التحول الرقمي الذي نفذته في مختلف إداراتها بما يسهم في تمكين العمل الاجتماعي الخيري وتيسير بيئة الأعمال فيه.