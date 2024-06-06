"بِر جدة" تشارك في مبادرة "نسك" لاستقبال ضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

شاركت جمعية البر بجدة في "مبادرة نسك" التي نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلًا بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، تحت شعار "يسر وطمأنينة"، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق المطار ضمن برنامج استقبال ضيوف الرحمن.
وتوزّع الجمعية على الحجاج خلال المبادرة التي تستمر 10 أيام، 50 ألف عبوة ماء و10 آلاف وجبة حاج.
وتأتي مشاركة الجمعية في تنفيذ هذه المبادرة في ظل حرص الجمعية على الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية المتكاملة مع جهود القطاعات الحكومية في خدمة ضيوف الرحمن، بما يتواكب مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة وإثراء الرحلة الدينية عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات والارتقاء بها وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة.
يُذكر أن جمعية البر بجدة أطلقت مؤخرًا حزمة من البرامج الخاصة بموسم الحج التي شملت: (الأضاحي وسقيا حاج ووجبة حاج وعيدية يتيم وكسوة العيد"؛ بهدف دعم المستفيدين من خدماتها من الأسر والأيتام ومرضى الفشل الكلوي.
وقد أتاحت الجمعية عددًا من الوسائل الميسرة لدعم هذه البرامج من خلال منصة البر الإلكترونية وأجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في المولات والمتاجر الكبرى، وكذلك من خلال تطبيق الجمعية على الهواتف المحمولة مستفيدة من التحول الرقمي الذي نفذته في مختلف إداراتها بما يسهم في تمكين العمل الاجتماعي الخيري وتيسير بيئة الأعمال فيه.