مباحثات رسمية بين فيصل بن فرحان ووزير خارجية تركمانستان في عشق أباد

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، بمقر وزارة خارجية تركمانستان في العاصمة عشق آباد.
وشهد اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في عديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأقام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، مأدبة غداء، تكريماً لوزير الخارجية والوفد المرافق له.
وحضر جلسة المباحثات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.