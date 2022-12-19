مباحثات رسمية بين فيصل بن فرحان ووزير خارجية تركمانستان في عشق أباد

وشهد اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في عديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.