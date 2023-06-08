"الغاوي": حروب الجيل الرابع تحاول اختراق المجتمع الرياضي وشيطنة الدولة والمجتمع.. والوعي أهم سلاح

وتفصيلاً قال "الغاوي": "في هذه الحلقة نستعرض لكم المزيد من التفاصيل حول أساليب الهندسة الاجتماعية، وفن اختراق العقول عبر حسابات إلكترونية استهدفت المجتمع السعودي خلال الفترة الماضية، وضروري جدًا نتذكر أن الحروب في هذا الزمن هي مختلفة تمامًا عن الماضي، ففي السابق كانت الأسلحة كفيلة بأن تدمر مجتمعًا ما، أما الآن أصبحت "السوشال ميديا" تقوم بهذا الدور من دون أي معدات عسكرية، وهذا ما يسمونه الآن بحروب الأجيال وتحديدًا الجيل الرابع من الحروب وبعضهم يسميه الجيل السادس من الحروب، والنوع هذا يتم إدارته عن بُعد وأخطر ما في هذه الحرب هي أنها تستهدف الإنسان وعقله وعواطفه، واستغلال كل من حوله كسلاح يُدار ويسيطر عليه؛ أي أنها حرب نفسية هدفها تدمير ثقة الناس بأنفسهم ومجتمعاتهم، وتجعلك تشعر بأنك تعيش في مجتمع سوداوي وبيئة سلبية من خلال ضخ أخبار سلبية وربطك بمتابعة كل ما هو سلبي".