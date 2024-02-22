مصادر قوتنا "استقرارنا واستمرارنا".. أمير نجران يهنئ القيادة بـ"يوم التأسيس"

رفع أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة، وباسمه، عظيم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.
وأكد الأمير أن الأساس المتين والقويم الذي تأسست عليه هذه الدولة، القائم على تطبيق الشريعة الإسلامية، وإرساء قواعد العدل والأمن والاستقرار؛ جعلها -بفضل الله تعالى- دولة راسخة قوية قبل ثلاثة قرون.
وقال: "إن الدولة السعودية، منذ قيامها سنة 1139هـ الموافق لسنة 1727م، تملك مصادر قوة، شكّلت عوامل أساسية بفضل الله تعالى في استقرارها واستمرارها؛ من أبرزها التمسك بدين الله الحنيف، وثبات المبادئ والقيم في الحكم بالعدل، ولمّ الشتات، وتوفير أسباب العيش الكريم، فجعلت على هذه الأرض شعبًا واحدًا متماسكًا، صادق العلاقة مع ولاة أمره، ملتفًا حوله، سامعًا ومطيعًا في الأحوال كلها".
ونوه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما تعيشه الدولة منذ تأسيسها من تقدم في المجالات كافة، إلى أن بلغنا العهد الزاهر، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ حيث يهنأ الجميع برخاء ورغد في العيش، وأصبحت بلادنا في طليعة دول العالم ولله الحمد.
وفي ختام تصريحه، دعا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، ويُديمهما عزًّا وذخرًا للوطن والمواطن، وأن يُديم على هذا البلد أمنه واستقراره، ويزيده من فضله ونعمه.