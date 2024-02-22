مصادر قوتنا "استقرارنا واستمرارنا".. أمير نجران يهنئ القيادة بـ"يوم التأسيس"

وقال: "إن الدولة السعودية، منذ قيامها سنة 1139هـ الموافق لسنة 1727م، تملك مصادر قوة، شكّلت عوامل أساسية بفضل الله تعالى في استقرارها واستمرارها؛ من أبرزها التمسك بدين الله الحنيف، وثبات المبادئ والقيم في الحكم بالعدل، ولمّ الشتات، وتوفير أسباب العيش الكريم، فجعلت على هذه الأرض شعبًا واحدًا متماسكًا، صادق العلاقة مع ولاة أمره، ملتفًا حوله، سامعًا ومطيعًا في الأحوال كلها".