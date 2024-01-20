ماذا قال وزير المالية عن فرض ضريبة الدخل على الأفراد؟

أكّد وزير المالية محمد الجدعان؛ تمسُّك السعودية بعدم فرض ضريبة الدخل على الأفراد، وقال "لا توجد نيّة على الإطلاق في المملكة العربية السعودية على فرض ضريبة دخل على الأفراد، وهذا موقفنا بوضوح شديد" .
وتحدث الوزير عن وضوح شديد في الموقف الحكومي، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في إطار جهود المملكة لتشجيع البيئة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار.
وقال في حديث مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية: "نحن نقوم بتعبئة الموارد المحلية من خلال الضرائب الحالية، مثل: ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الشركات والمستثمرين الأجانب، ولدينا الزكاة على المواطنين المحليين، ولا نيّة لتغيير ذلك".
وأضاف الجدعان؛ أن الحكومة السعودية تعمل على ترشيد بعض الأعباء الواقعة على الاقتصاد لجعلها أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، وتحفيز البيئة التجارية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأشار الجدعان؛ الى أن الحكومة السعودية ستواصل التركيز على الإصلاحات الطموحة لتنويع الاقتصاد، ومضاعفة الاصلاحات، مضيفا أن السعودية تشارك "بشدة" في الدبلوماسية لتهدئة التوترات في المنطقة.