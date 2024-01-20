ماذا قال وزير المالية عن فرض ضريبة الدخل على الأفراد؟

وقال في حديث مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية: "نحن نقوم بتعبئة الموارد المحلية من خلال الضرائب الحالية، مثل: ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الشركات والمستثمرين الأجانب، ولدينا الزكاة على المواطنين المحليين، ولا نيّة لتغيير ذلك".