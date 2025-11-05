شاومي تطرح جهازها REDMI Pad 2 Pro لتجربة ممتعة لأقصى الحدود

يتميز الجهاز بشاشة 12.1 بوصة بدقة 2.5K تدعم تقنية Dolby Vision® ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز لتجربة مشاهدة غامرة وسلسة، مع تقنيات تعتيم DC وثلاث شهادات من TÜV Rheinland لتقليل إجهاد العين. كما يوفر سطحًا مضادًا للانعكاس بنسبة تصل إلى 97% لتجربة قراءة وكتابة أقرب للورق.