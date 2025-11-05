شاومي تطرح جهازها REDMI Pad 2 Pro لتجربة ممتعة لأقصى الحدود

أعلنت شركة شاومي اليوم عن طرح سلسلة REDMI Pad 2 Pro الجديدة، والتي تضم إصدار:
REDMI Pad 2 Pro لتقدم تجربة ترفيه متكاملة بفضل الشاشة الكبيرة، والصوت الغامر، والبطارية الضخمة.
يتميز الجهاز بشاشة 12.1 بوصة بدقة 2.5K تدعم تقنية Dolby Vision® ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز لتجربة مشاهدة غامرة وسلسة، مع تقنيات تعتيم DC وثلاث شهادات من TÜV Rheinland لتقليل إجهاد العين. كما يوفر سطحًا مضادًا للانعكاس بنسبة تصل إلى 97% لتجربة قراءة وكتابة أقرب للورق.
تأتي السلسلة مزودة بنظام أربعة مكبرات صوت مع Dolby Atmos® وHi-Res Audio، إلى جانب إمكانية تعزيز الصوت حتى 300%، مما يمنح المستخدم صوتًا قويًا وواضحًا في مختلف الظروف.
ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon® 7s Gen 4 بتقنية 4 نانومتر، ويضم بطارية عملاقة بسعة 12000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 33 واط والشحن العكسي 27 واط، لتوفر أداءً ثابتًا وتجربة ترفيه طويلة الأمد.
يدعم النظام الجديد Xiaomi HyperOS ميزات الاتصال الذكي بين أجهزة شاومي، مثل مزامنة المكالمات والنسخ المتبادل وHome Screen+، إضافة إلى دعم Google Gemini وميزة Circle to Search من جوجل لسهولة الوصول إلى المعلومات والمساعدة الذكية.
كما تدعم السلسلة سعة تخزين قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت، مع مجموعة من الإكسسوارات مثل قلم REDMI Smart Pen ولوحة مفاتيح REDMI Pad 2 Pro Keyboard وغطاء REDMI Pad 2 Pro Cover.
يتوفر جهاز REDMI Pad 2 Pro بألوان الرمادي الجرافيتي، والفضي، بنسختين: 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت + 256 جيجابايت مع هدية REDMI Pad 2 Pro Keyboard ، ابتداءً من 1,149 ريال سعودي.
للمزيد من التفاصيل:
متوفر في جميع نقاط البيع المعتمدة، بالاضافة الى الموقع الرسمي لشاومي السعودية: