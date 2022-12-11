"موانئ": إضافة خدمة "Shaheen Express" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

وعزز الميناء تنافسيته وخططه التوسعية بإضافة ميناءي شانغهاي وسنغافورة على خدمة الشحن الملاحية التابعة لشركة (PIL) بما يدعم عمليات الاستيراد والتصدير، ويؤكد كفاءته التشغيلية؛ حيث يأتي الميناء في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي لعام 2021م، وذلك نتيجة لعمليات التطوير المُستمر ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز الإنتاجية والتأكيد على ما يمتلكه من قدرات لوجستية نوعية.