أَبْحِر نحو "سندالة".. 4 مميزات تتفرد بها الجزيرة الفاخرة.. تعرَّف عليها

تجربة فاخرة جديدة تُقدِّمها "نيوم" من خلال جزيرة سندالة، أول مشاريعها العملاقة التي تتجسد على أرض الواقع، بعد أن أعلن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، تطوير الجزيرة لاستقبال مُلاك وعشاق اليخوت، والزوار والسياح ممن يبحثون عن أرقى مستويات الفخامة والرفاهية، مطلع عام 2024.