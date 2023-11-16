"أمانة الشرقية" تدشن 4 محطات شحن للسيارات الكهربائية بكورنيش الخبر

دشنت أمانة المنطقة الشرقية أمس، أول 4 محطات شحن للسيارات الكهربائية في كورنيش محافظة الخبر، ضمن المبادرات الداعمة لبرامج الاستدامة البيئية والمساعدة في الحفاظ عليها.
وأكدت الأمانة على الاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة والالتزام بالسياسات التي تُسهِم في الحد من الانبعاثات الكربونية بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول ورؤية المملكة 2030، بالتزامن مع دفع المساعي الوطنية إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة؛ لافتةً الانتباه إلى أنها هيأت منصات إمداد الطاقة لملاك السيارات الكهربائية بكورنيش الخبر، لشحن السيارات والتشجيع على استخدامها.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة توفر من خلال هذه المنصات مستويات متقدمة من النمط التشغيلي عبر أجهزة الشحن المعتمدة من هيئة المواصفات السعودية.
وتعمل الأمانة حاليًا على تجهيز محطات أخرى في عدد من المواقع؛ حيث تتمتع الأجهزة الجديدة بنماذج مميزة وصديقة للبيئة، وتدعم اللغتين العربية والإنجليزية، وتتحمل كافة عوامل التعرية والحرارة العالية، إضافة إلى كونها تتيح لقائدي المركبات القيادة لمسافة تزيد على 500 كيلومتر بعد الشحن.