"أمانة الشرقية" تدشن 4 محطات شحن للسيارات الكهربائية بكورنيش الخبر

وأكدت الأمانة على الاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة والالتزام بالسياسات التي تُسهِم في الحد من الانبعاثات الكربونية بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول ورؤية المملكة 2030، بالتزامن مع دفع المساعي الوطنية إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية في المملكة؛ لافتةً الانتباه إلى أنها هيأت منصات إمداد الطاقة لملاك السيارات الكهربائية بكورنيش الخبر، لشحن السيارات والتشجيع على استخدامها.